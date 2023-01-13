Повний блекаут — малоймовірний навіть за песимістичного сценарію, — Укренерго — Finance.ua

Повний блекаут — малоймовірний навіть за песимістичного сценарію, — Укренерго
В Укренерго кажуть, що повний блекаут країни — малоймовірний варіант розвитку подій.
Про це зокрема зазначив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
Водночас він повідомив, що обмеження електроенергії в Україні триватиме найближчими місяцями. Коли потеплішає, можна буде скоротити ці обмеження, однак лише за умови того, що енергосистема не зазнає нових пошкоджень.
Якщо рф завдасть значної шкоди об’єктам енергетичної інфраструктури під час наступних атак, тоді будуть застосовані аварійні відключення, можливо навіть доволі тривалі, в залежності від ступеня пошкодження об’єктів.
Серед моментів, які свідчать на користь оптимістичного варіанту вирішення проблеми з дефіцитом електроенергії — збільшення ефективності ППО та відновлення енергосистеми.
Крім того, як стало відомо раніше, потепління в Україні сприятиме ослабленню обмежень постачання електроенергії, але не суттєво, оскільки дефіцит генерації зберігається.
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