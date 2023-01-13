Повний блекаут — малоймовірний навіть за песимістичного сценарію, — Укренерго — Finance.ua

Повний блекаут — малоймовірний навіть за песимістичного сценарію, — Укренерго Сьогодні 16:36 — Енергетика

Повний блекаут — малоймовірний навіть за песимістичного сценарію, — Укренерго

В Укренерго кажуть, що повний блекаут країни — малоймовірний варіант розвитку подій.

Про це зокрема зазначив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Водночас він повідомив, що обмеження електроенергії в Україні триватиме найближчими місяцями. Коли потеплішає, можна буде скоротити ці обмеження, однак лише за умови того, що енергосистема не зазнає нових пошкоджень.

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Якщо рф завдасть значної шкоди об’єктам енергетичної інфраструктури під час наступних атак, тоді будуть застосовані аварійні відключення, можливо навіть доволі тривалі, в залежності від ступеня пошкодження об’єктів.

Серед моментів, які свідчать на користь оптимістичного варіанту вирішення проблеми з дефіцитом електроенергії — збільшення ефективності ППО та відновлення енергосистеми.

Крім того, як стало відомо раніше, потепління в Україні сприятиме ослабленню обмежень постачання електроенергії, але не суттєво, оскільки дефіцит генерації зберігається.

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