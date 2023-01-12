В Укренерго пообіцяли покращення ситуації з електроенергією на вихідних — Finance.ua

В Укренерго пообіцяли покращення ситуації з електроенергією на вихідних Сьогодні 10:42 — Енергетика

В Укренерго пообіцяли покращення ситуації з електроенергією на вихідних

Відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних. Як заявив в ефірі національного телемарафону голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, це пов’язано з потеплінням та відновленням енергосистеми після обстрілів рф.

«На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше „упакувати“ споживання в той обсяг генерації, який ми маємо», — заявив Кудрицький.

За його словами, працівники докладають максимум зусиль, щоб підключити до енергосистеми якнайбільше генеруючих потужностей.

«Ми працюємо над тим, щоб вичавити з енергосистеми ті генеруючі потужності, які є, прискорити ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб генерації ставало в наявності дедалі більше», — додав Кудрицький.

Він наголосив, що економія електроенергії, як і раніше, залишається вкрай необхідним заходом. Це дає позитивний ефект на енергозабезпечення.

Раніше в Укренерго повідомили, що споживання електроенергії підвищилося через зниження температури на сході і в центрі країни.

УНН За матеріалами:

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