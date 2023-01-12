Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії з 1 січня, — Міненерго — Finance.ua
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Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії з 1 січня, — Міненерго

Енергетика
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Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії з 1 січня, — Міненерго
Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії з 1 січня, — Міненерго
Міністерство енергетики України розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах завдяки ухваленому нещодавно урядом рішенню про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії, повідомив міністр Герман Галущенко.
«Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях», — сказав Галущенко.
Коментуючи можливі обсяги експорту, глава Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.
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«Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо», — додав Галущенко.
За його словами, питанням імпорту сьогодні займаються багато трейдерів — не лише державний «ЕКУ», а й приватні «ЕРВ», група «ДТЕК».
Як повідомляло раніше Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній пікові години, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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