Як війна вплинула на імпорт та експорт України — дослідження — Finance.ua

Як війна вплинула на імпорт та експорт України — дослідження Сьогодні 20:04 — Казна та Політика

Як війна вплинула на імпорт та експорт України — дослідження

Експортно-імпортні операції України в поточному році зазнали кардинальних змін. У нинішньому році сумарний експорт товарів становив 36,9 млрд дол. (67,7% відносно січня-жовтня 2021 р.), тобто відбулося його скорочення майже на третину.

R&D центр YouControl порівняв торішні дані Митниці з показниками десяти місяців 2022 року.

На кому та на чому заробляли в 2022 році?

Очевидно, що за рік експорт між Україною та іншими країнами зазнав суттєвих змін. Так, на перше місце за обсягом експорту з України за 10 місяців 2022 р. вийшла Польща (понад 5.6 млрд доларів або 15,4%).

Китай, який був споживачем українських товарів № 1 у 2021 році, за час війни опустився на 4-ту сходинку в ренкінгу топ-експортерів. Його частка в загальному експорті України знизилася вдвічі — з 11,8% до 5,3%.

Інфографіка: YouControl

Скоротилися частки і таких традиційних споживачів всього українського як Італія, Індія, Єгипет. Логічно, що відбувся і обвал офіційних постачань України в рф, як країну-агресор — з 5% до 1.3%. Відтак країна-терорист з’їхала з № 5 в ренкінгу географічних напрямків експорту до № 20.

Водночас істотно збільшилась частка постачання українського експорту до таких країн як Румунія, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Молдова, які є географічно близькими сусідами. Достатньо великими покупцями українських товарів лишаються Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Чехія.

Інфографіка: YouControl

Українці під час війни найбільше заробили від продажу аграрної продукції:

кукурудзи та соняшникової олії — ті товарні групи, які займають 1 і 2 місця в ренкінгу експорту з 12,9% (4,7 млрд дол.) та 12,1% (4,4 млрд дол.) частками відповідно;

на третьому місці знаходиться залізна руда та концентрати з 7,5% (2,7 млрд дол.);

далі за обсягами експортних постачань йде продукція АПК: пшениця і насіння ріпаку;

№ 6 — кабелі та ізольовані проводи;

№ 7 — напівфабрикати з вуглецевої сталі.

Загалом, основними джерелами експортної валютного виторгу як і в попередні роки лишається продукція сільського господарства і металургії, яка суттєво «просіла».

Що завозили і звідки?

За 10 місяців 2022 року сумарний імпорт товарів склав близько 44 млрд дол. (76,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року). Падіння імпорту було не таким суттєвим, як експорту, оскільки обсяги купівлі закордонних товарів українцями скоротилися менше ніж на четвертину від довоєнного рівня, тоді як продажі за кордон впали на 1/3.

Інфографіка: YouControl

Незмінним лідером за обсягом імпорту залишився Китай, з показником у 15% (або 6,5 млрд) замість 15,1%. Другу сходинку посіла Польща — 9,9 % (майже 4,4 млрд дол.). В 2021 році Польща займала четверту сходинку з часткою у 6,8% (4,4 млрд дол.). У 2022 році Німеччина закріпила і незмінно посіла 3-тю сходинку, з майже незмінним показником у 8,3 %, що складає 3,6 млрд дол.

З 7-ої позиції в 2021 році на 4-ту піднялась Туреччина з показником в 5,2 % (або 2,3 млрд дол.). П’ятірку лідерів замикає США, замінивши країну-союзницю росії білорусь з показником у 4,2% (1,8 млрд дол.). Сама ж білорусь змістилась на 9 сходинку з показником 3,2 %.

росія цьогоріч опинилась на шостій сходинці у рейтингу зміни лідерів, перемістившись з 2 місця. Її частка в загальному імпорті впала майже втричі: з 9,1% до 3,6 % (1,5 млрд дол.).

Інфографіка: YouControl

Загалом, загальна сума імпорту за 2022 рік склала трохи більше за 44 млрд дол. порівняно з сумою у 73,2 млрд у 2021 році. Незмінним залишився імпорт з Італією, Словаччиною та Нідерландами. Спостерігаємо зростання торгового партнерства з Польщею, Туреччиною, США, Чехією та Індією.

Загалом, за 2022 рік найбільше було вторговано товарів з категорії нафта та нафтопродукти — їх частка складає 15,6%, а це трохи більше, ніж 6,8 млрд дол. Другу сходинку посіла категорія автомобілі легкові та інші моторні засоби — 5,8% (2,5 млрд дол.), замінивши категорію гази нафтові у 2021 році. Натомість частка у категорії гази нафтові складає 4,1 % (1,8 млрд дол.).Четверту сходинку посідає категорія товарів «інше», яка піднялась зі 107 місця у 2021 році: 3,7% (1,6 млрд дол.).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.