У Yasno спрогнозували, чи вплине потепління на відключення світла — Finance.ua
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У Yasno спрогнозували, чи вплине потепління на відключення світла

Енергетика
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У Yasno спрогнозували, чи вплине потепління на відключення світла
У Yasno спрогнозували, чи вплине потепління на відключення світла
Потепління в Україні сприятиме ослабленню обмежень постачання електроенергії, але не суттєво, оскільки дефіцит генерації зберігається.
Очільник енергопостачальника Yasno Сергій Коваленко зазначив, що для покращення ситуації потрібно щонайменше відновити генерацію, яка зараз у ремонті.
«Чи варто очікувати різкого покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше потрібно відновити генерацію, яка зараз у ремонті», — сказав він.
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За словами Коваленка, не варто очікувати й того, що електропостачання припиниться за дуже низьких температур. Водночас обмеження електроенергії продовжаться, принаймні, до кінця зими.
«Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, −20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія вироблятиметься і поставлятиме стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит», — написав він.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна розпочала імпортувати електроенергію з Європи. Поки обсяги невеликі, їх мало длч покриття дефіциту.
За матеріалами:
УНІАН
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