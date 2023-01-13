У Yasno спрогнозували, чи вплине потепління на відключення світла — Finance.ua

У Yasno спрогнозували, чи вплине потепління на відключення світла Сьогодні 13:32 — Енергетика

У Yasno спрогнозували, чи вплине потепління на відключення світла

Потепління в Україні сприятиме ослабленню обмежень постачання електроенергії, але не суттєво, оскільки дефіцит генерації зберігається.

Очільник енергопостачальника Yasno Сергій Коваленко зазначив , що для покращення ситуації потрібно щонайменше відновити генерацію, яка зараз у ремонті.

«Чи варто очікувати різкого покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше потрібно відновити генерацію, яка зараз у ремонті», — сказав він.

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За словами Коваленка, не варто очікувати й того, що електропостачання припиниться за дуже низьких температур. Водночас обмеження електроенергії продовжаться, принаймні, до кінця зими.

«Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, −20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія вироблятиметься і поставлятиме стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит», — написав він.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна розпочала імпортувати електроенергію з Європи. Поки обсяги невеликі, їх мало длч покриття дефіциту.

УНІАН За матеріалами:

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