Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла — Finance.ua

Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла Сьогодні 09:11 — Енергетика

Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.

Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 10 січня.

Так, регулятор проведе перевірки:

«ДТЕК Київські електромережі»

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»

«ДТЕК Одеські електромережі»

«Полтаваобленерго»

«Хмельницькобленерго»

«Волиньобленерго»

«Прикарпаттяобленерго».

Питання про провдення позапланової виїзної перевірки «Закарпаттяобленерго» зняли з розгляду.

Довідка Finance.ua:

позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики;

у грудні повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.



Економічна Правда За матеріалами:

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