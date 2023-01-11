Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла — Finance.ua

Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.
Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 10 січня.
Так, регулятор проведе перевірки:
- «ДТЕК Київські електромережі»
- «ДТЕК Київські регіональні електромережі»
- «ДТЕК Одеські електромережі»
- «Полтаваобленерго»
- «Хмельницькобленерго»
- «Волиньобленерго»
- «Прикарпаттяобленерго».
Питання про провдення позапланової виїзної перевірки «Закарпаттяобленерго» зняли з розгляду.
Довідка Finance.ua:
- позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики;
- у грудні повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.
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