Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла — Finance.ua
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Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла

Енергетика
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Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла
Регулятор перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.
Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 10 січня.
Так, регулятор проведе перевірки:
  • «ДТЕК Київські електромережі»
  • «ДТЕК Київські регіональні електромережі»
  • «ДТЕК Одеські електромережі»
  • «Полтаваобленерго»
  • «Хмельницькобленерго»
  • «Волиньобленерго»
  • «Прикарпаттяобленерго».
Питання про провдення позапланової виїзної перевірки «Закарпаттяобленерго» зняли з розгляду.

Довідка Finance.ua:

  • позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики;
  • у грудні повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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