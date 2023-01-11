У КМДА розповіли, чи готовий Київ до масштабного блекауту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У КМДА розповіли, чи готовий Київ до масштабного блекауту

Казна та Політика
74
У КМДА розповіли, чи готовий Київ до масштабного блекауту
У КМДА розповіли, чи готовий Київ до масштабного блекауту
Ремонтні бригади після ракетних ударів ЗС рф прокладають нові маршрути для подачі електроенергії, а влада готова до найгірших сценаріїв, у тому числі до блекауту в Києві.
Про це 11 січня в інтерв’ю ТСН заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, блекаут перестав бути страшним словом, яким був раніше. Поворозник нагадав, що після однієї з останніх атак ЗС рф українська столиця була кілька днів без електроенергії, тому влада готується до найгірших сценаріїв.
Читайте також
Завдання № 1 для КМДА, як зазначає заступник голови адміністрації, — забезпечити функціонування водо- та теплопостачання, роботу громадського транспорту та надання населенню медичних послуг.
Окремо Поворозник розповів, що після обстрілу ремонтні бригади не лише швидко усувають пошкодження, а й прокладають нові маршрути для подачі електроенергії.
Місце для вашої реклами
Заступник голови КМДА не відкидає, що ситуація може погіршитися після нових прильотів, але влада намагатиметься зберегти для побутових споживачів водо- і теплопостачання.
«Навіть готові до того, що доведеться зливати воду із системи обігріву будинків. А для обігріву громадян буде задіяно пункти обігріву, які вже назвали «Пунктами незламності», — резюмував Поворозник в інтерв’ю журналістам.

Довідка Finance.ua:

  • директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомляв, що якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У місті буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб, якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло та воду;
  • голова НЕК «Укренерго» також казав, що атаки росіян на українську енергосистему можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька;
  • на думку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів.

Зарядні станції: переваги, різновиди та можливості пристроїв

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.