У КМДА розповіли, чи готовий Київ до масштабного блекауту — Finance.ua

У КМДА розповіли, чи готовий Київ до масштабного блекауту Сьогодні 15:07 — Казна та Політика

У КМДА розповіли, чи готовий Київ до масштабного блекауту

Ремонтні бригади після ракетних ударів ЗС рф прокладають нові маршрути для подачі електроенергії, а влада готова до найгірших сценаріїв, у тому числі до блекауту в Києві.

Про це 11 січня в інтерв’ю ТСН заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, блекаут перестав бути страшним словом, яким був раніше. Поворозник нагадав, що після однієї з останніх атак ЗС рф українська столиця була кілька днів без електроенергії, тому влада готується до найгірших сценаріїв.

Завдання № 1 для КМДА, як зазначає заступник голови адміністрації, — забезпечити функціонування водо- та теплопостачання, роботу громадського транспорту та надання населенню медичних послуг.

Окремо Поворозник розповів, що після обстрілу ремонтні бригади не лише швидко усувають пошкодження, а й прокладають нові маршрути для подачі електроенергії.

Заступник голови КМДА не відкидає, що ситуація може погіршитися після нових прильотів, але влада намагатиметься зберегти для побутових споживачів водо- і теплопостачання.

«Навіть готові до того, що доведеться зливати воду із системи обігріву будинків. А для обігріву громадян буде задіяно пункти обігріву, які вже назвали «Пунктами незламності», — резюмував Поворозник в інтерв’ю журналістам.

Довідка Finance.ua:

директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомляв, що якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У місті буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб, якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло та воду;

голова НЕК «Укренерго» також казав, що атаки росіян на українську енергосистему можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька;

на думку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів.

Фокус За матеріалами:

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