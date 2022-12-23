Шмигаль: вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів — Finance.ua

Шмигаль: вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів Сьогодні 08:29 — Енергетика

Шмигаль: вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей», — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

На запитання щодо планів на випадок повного блекауту для великих міст прем’єр відповів, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

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«Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф „Для службового користування“, вони не можуть бути озвучені публічно», — зазначив він.

Щодо великих міст Шмигаль сказав, що ініціатива президента щодо створення «Пунктів незламності» — єдиний реалістичний шлях.

«Станом на минулий тиждень таких „Пунктів незламності“ в Україні — 5 тис. Уряд ухвалив рішення та повністю унормував питання створення та функціонування цих пунктів: фінансування, утримання чергових, постачання пального тощо. Очікуємо, що через два тижні „Пунктів незламності“ буде вже від 15 до 17 тис. Це той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, визначено перелік дій для місцевої влади. Іншого виходу немає», — констатував прем’єр.

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На уточнювальне запитання про ефективність такого підходу, якщо одночасно кілька сотень тисяч чи мільйонів людей будуть змушені залишити свої квартири, Шмигаль наголосив: йдеться не про комфорт, а про виживання, а в такому разі потрібно забезпечити мінімальний набір саме для виживання: їжа, тепла вода, тепло, зв’язок та електроенергія.

«Якщо брати лише вокзали — вони вже можуть стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні», — наголосив він.

Водночас, прем’єр зазначив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, питання збереження якої покладено на місцеву владу.

Щодо можливого плану централізованого переміщення людей у сільську місцевість за прикладом прифронтових населених пунктів Шмигаль заявив: за блекауту такий підхід не працюватиме.

«У разі блекауту — це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування... Хтось прийде до „Пункту незламності“. Хтось поїде за кордон...Ключове завдання буде — вижити. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію», — підсумував прем’єр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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