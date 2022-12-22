Відключення в Києві й області: що прогнозують енергетики на найближчі тижні — Finance.ua

Відключення в Києві й області: що прогнозують енергетики на найближчі тижні Сьогодні 08:29 — Енергетика

Відключення в Києві й області: що прогнозують енергетики на найближчі тижні

Реальний дефіцит електроенергії в Києві складає близько 60-65%, однак місто може повернутися до планових графіків відключень уже за тиждень-півтора.

Про це сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Значно пошкоджені підстанції, що транспортують електрику в київський енергетичний регіон. І в Києва реальний дефіцит складає 60-65%», — зауважив експерт.

Він зазначив, що Київ опинився у складному становищі, оскільки проблематично доставити до нього електроенергію та розповсюдити її по місту і області. Тривають ремонтні роботи, але, враховуючи характер пошкоджень, є ймовірність, що киянам слід готуватися до того, що наступні 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин у будинку буде доброю новиною.

Зараз вживаються заходи, щоб привезти до Києва газотурбінне обладнання, яке дасть змогу налагодити генерацію безпосередньо у столиці. І цим закрити потреби, які є в місті і області, тоді це повністю зможе заживити інфраструктуру в разі будь-яких ситуацій, сказав експерт.

Харченко переконаний, що протягом тижня-півтора Україна повернеться до планових відключень, зокрема в Києві й регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня росія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Протиповітряні сили збили 30 дронів із запущених 35.

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Укрінформ За матеріалами:

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