Відключення в Києві й області: що прогнозують енергетики на найближчі тижні — Finance.ua
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Відключення в Києві й області: що прогнозують енергетики на найближчі тижні

Енергетика
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Відключення в Києві й області: що прогнозують енергетики на найближчі тижні
Відключення в Києві й області: що прогнозують енергетики на найближчі тижні
Реальний дефіцит електроенергії в Києві складає близько 60-65%, однак місто може повернутися до планових графіків відключень уже за тиждень-півтора.
Про це сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
«Значно пошкоджені підстанції, що транспортують електрику в київський енергетичний регіон. І в Києва реальний дефіцит складає 60-65%», — зауважив експерт.
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Він зазначив, що Київ опинився у складному становищі, оскільки проблематично доставити до нього електроенергію та розповсюдити її по місту і області. Тривають ремонтні роботи, але, враховуючи характер пошкоджень, є ймовірність, що киянам слід готуватися до того, що наступні 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин у будинку буде доброю новиною.
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Зараз вживаються заходи, щоб привезти до Києва газотурбінне обладнання, яке дасть змогу налагодити генерацію безпосередньо у столиці. І цим закрити потреби, які є в місті і області, тоді це повністю зможе заживити інфраструктуру в разі будь-яких ситуацій, сказав експерт.
Харченко переконаний, що протягом тижня-півтора Україна повернеться до планових відключень, зокрема в Києві й регіоні.
Нагадаємо, у ніч на 19 грудня росія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Протиповітряні сили збили 30 дронів із запущених 35.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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