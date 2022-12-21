В "Укренерго" пояснили, чому не вдається відмовитися від аварійних відключень — Finance.ua

В "Укренерго" пояснили, чому не вдається відмовитися від аварійних відключень Сьогодні 21:00 — Енергетика

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація в центральному регіоні та столиці.

Як повідомляє НЕК «Укренерго» в Facebook , у зв’язку з цим всім областям доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. В даний час працюють всі види генерації.

«На ранок 21 грудня зберігаються значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, викликані ушкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними і безпілотними атаками», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що водночас ситуація в Центральному регіоні, в тому числі і в Києві, все ще залишається складною.

«Вночі ворог знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджено електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж триває безперервно», — повідомили в компанії.

Також наголошується, що «Укренерго», оператори електростанцій і оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб поліпшити ситуацію з електропостачанням в кожному регіоні України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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