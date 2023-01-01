В Укренерго спрогнозували, чи загрожує країні блекаут — Finance.ua

В Укренерго спрогнозували, чи загрожує країні блекаут Сьогодні 16:46 — Енергетика

Голова НЕК «Укренерго» заявив, що атаки росіян на українську енергосистему можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька.

Про це поінформував голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Володимира Кудрицького, загроза блекауту зберігається, але в реальності ймовірність такого розвитку подій доволі низька: «Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність».

Він відзначив, що енергетики України проводять підготовку до потенціальних ворожих атак, тож «російська воєнщина на полі бою з української енергосистемою» не продемонструє багато речей.

Він додав, що енергетики України навчилися готуватися до російських обстрілів і мінімізувати наслідки. Наприклад, 31 грудня та 1 січня росія запустила безліч ракет та іранських дронів-камікадзе, але не змогла позбавити українців електроенергії під час святкування Нового року, адже у більшості регіонів не застосовувалися аварійні відключення світла.

«Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють», — резюмував Володимир Кудрицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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