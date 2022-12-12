Блекаут в Україні можливий, але є нюанси — Кулеба — Finance.ua
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Блекаут в Україні можливий, але є нюанси — Кулеба

Енергетика
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На тлі російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, навіть у випадку повного блекауту не буде масової хвилі біженців з країни.
Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецькому каналу ARD, варіант повного блекауту досить реалістичний, проте нестабільна ситуація не буде штовхати українців залишити країну.
Як зазначив Кулеба, у разі нових ударів по енергосистемі України, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де є можливість топити дровами.
«Німеччина також багато робить у невійськовій сфері для підтримки України. Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити росію — це, звичайно, зброя», — заявив Кулеба.
За матеріалами:
УНІАН
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