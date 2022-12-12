Блекаут в Україні можливий, але є нюанси — Кулеба — Finance.ua

Блекаут в Україні можливий, але є нюанси — Кулеба Сьогодні 13:33 — Енергетика

На тлі російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, навіть у випадку повного блекауту не буде масової хвилі біженців з країни.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецькому каналу ARD , варіант повного блекауту досить реалістичний, проте нестабільна ситуація не буде штовхати українців залишити країну.

Як зазначив Кулеба, у разі нових ударів по енергосистемі України, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де є можливість топити дровами.

«Німеччина також багато робить у невійськовій сфері для підтримки України. Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити росію — це, звичайно, зброя», — заявив Кулеба.

УНІАН За матеріалами:

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