НКРЕКП оштрафувала обленерго у трьох областях через несправедливі відключення світла — Finance.ua
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НКРЕКП оштрафувала обленерго у трьох областях через несправедливі відключення світла

Фондовий ринок
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НКРЕКП оштрафувала обленерго у трьох областях через несправедливі відключення світла
НКРЕКП оштрафувала обленерго у трьох областях через несправедливі відключення світла
Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг оштрафувала «Чернівціобленерго», «Волиньобленерго» та «Вінницяобленерго» через несправедливі графіки відключення світла споживачам.
Про це йдеться у повідомленні на сайті НКРЕКП.
Перевірку операторів системи розподілу провели через численні скарги споживачів. Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада-грудня 2022 року.
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Зазначається, що обленерго нерівномірно застосовували графіки відключення світла, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.
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Відтак НКРЕКП вирішила оштрафувати ці обленерго на 85 тис. грн та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання. Крім того, Нацкомісія наклала адміністративні стягнення в розмірі 1700 грн і на їх керівників.

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За матеріалами:
ТСН
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