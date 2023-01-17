У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому — Finance.ua

У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому Сьогодні 10:45 — Енергетика

Станом на 16 січня у Києві ситуація з електроенергією залишається складною. Через це сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко. Він пояснив, що ці обмеження є єдиною можливістю не зробити все ще гірше.

«Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз — це єдина можливість не зробити все ще гірше», — зазначив Коваленко.

Він нагадав, що наразі в Україні спостерігається значний дефіцит в генерації. На початку 2022 року структура генерації мала такий вигляд:

атомні електростанції — 55%;

ТЕС та ТЕЦ — 29%;

гідроелектростанції — 7%;

відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) — 9%.

За словами Коваленка, атомні електростанції, які є основним джерелом і виробляють великі обсяги електроенергії, є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Наразі атомна генерація працює не повною мірою оскільки ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. Якимось чином компенсувати це неможливо.

Зазвичай для швидкого балансування генерації та споживання використовується теплова генерація, але зараз пошкоджені і ТЕС. Зараз енергетики намагаються використовувати гідроелектростанції, однак вони потребують часу на відновлення.

«Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення», — підсумував Коваленко.

Довідка Finance.ua:

14 січня російські окупанти завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційні удари. У ДТЕК заявили, що російські окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку однієї з ТЕС, через що вони припинили або знизили вироблення електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей.

УНІАН За матеріалами:

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