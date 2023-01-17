У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому

Енергетика
97
Станом на 16 січня у Києві ситуація з електроенергією залишається складною. Через це сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.
Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко. Він пояснив, що ці обмеження є єдиною можливістю не зробити все ще гірше.
«Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз — це єдина можливість не зробити все ще гірше», — зазначив Коваленко.
Він нагадав, що наразі в Україні спостерігається значний дефіцит в генерації. На початку 2022 року структура генерації мала такий вигляд:
  • атомні електростанції — 55%;
  • ТЕС та ТЕЦ — 29%;
  • гідроелектростанції — 7%;
  • відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) — 9%.
За словами Коваленка, атомні електростанції, які є основним джерелом і виробляють великі обсяги електроенергії, є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Наразі атомна генерація працює не повною мірою оскільки ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. Якимось чином компенсувати це неможливо.
Місце для вашої реклами
Зазвичай для швидкого балансування генерації та споживання використовується теплова генерація, але зараз пошкоджені і ТЕС. Зараз енергетики намагаються використовувати гідроелектростанції, однак вони потребують часу на відновлення.
Читайте також
«Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення», — підсумував Коваленко.

Довідка Finance.ua:

  • 14 січня російські окупанти завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційні удари. У ДТЕК заявили, що російські окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку однієї з ТЕС, через що вони припинили або знизили вироблення електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.