Пережити блекаут: як зросла популярність товарів, які допомагають пристосуватися до відключень електроенергії — Finance.ua

Пережити блекаут: як зросла популярність товарів, які допомагають пристосуватися до відключень електроенергії Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Пережити блекаут: як зросла популярність товарів, які допомагають пристосуватися до відключень електроенергії

Графіки відключень електроенергії змінили щоденну рутину українців, адже тепер кожен вечір супроводжується вивченням розкладу подачі світла. Щоб пристосуватися до нових обставин, люди почали активно дбати про альтернативні джерела енергії: генератори, ліхтарі, павербанки. Як змінився попит на електроніку для блекауту, коли відключення по всій країні стали наймасовішими — дізнавалися аналітики OLX.

Найпопулярніші генератори

Починаючи з листопада українці почали активно запасатися генераторами, щоб забезпечити стабільне електропостачання своїх домівок та комерційних приміщень. Обирали переважно серед трьох основних типів: бензинових, дизельних та інверторних. Так, упродовж п’яти тижнів (7 листопада — 11 грудня) на OLX найбільшим був асортимент саме бензинових генераторів — 64 923 оголошення. Вибір серед дизельних був учетверо меншим — 16 105 пропозицій. Охочі придбати інверторний генератор могли обирати з-поміж 10 572 товарів.

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Натомість самі покупці найчастіше шукали саме інверторний тип, адже він є економнішим та більш стійким до перепадів напруги. При тому ж, працює безшумно. Тож кількість пошуків склала 473 509, а пік інтересу спостерігався з 28 листопада по 4 грудня — 162 676 пошуків. Трохи менше ажіотажу було за пошуковим запитом «бензиновий генератор» — 414 652 пошуки. А от дизельні генератори шукали більш, ніж у півтора раза рідше — 250 855 разів.

Найпопулярніші павербанки та зарядні станції

Крім того, впродовж останніх двох місяців українці стали все більше запасатися павербанками та ретельніше вивчати характеристики, щоб вистачило для заряду всіх ґаджетів. Якщо аналізувати асортимент, то впродовж 7 листопада — 11 грудня найпоширенішими типами портативних зарядних пристроїв за своєю ємністю стали:

20 000 мАг — 12 138 оголошень на OLX;

10 000 мАг — 11 319;

30 000 мАг — 5 974;

50 000 мАг — 1 534;

40 000 мАг — 875.

Пропозиція відповідала попиту, оскільки українці найчастіше шукали саме павербанки ємністю в 20 000 мАг — 22 138 пошуків на OLX. На другому місці за популярністю опинилися ще потужніші зарядні пристрої ємністю 30 000 мАг. Їх шукали 12 449 разів. У трійці лідерів також батареї ємністю в 10 00 мАг (6 773 пошуки), оскільки вони найбільш оптимальні за ціною.

Поступово зростала і популярність зарядних станцій. Так, впродовж 7 листопада — 11 грудня вибір на OLX збільшувався щотижня. За ці 5 тижнів асортимент збільшився більш як утричі та склав 3 144 оголошень. Майже у 2,5 раза зріс і попит, адже кількість пошуків теж зростала щотижня та склала 21 494 запити з 5 по 11 грудня.

Пальники та ліхтарики

Вибір серед пальників теж стабільно збільшувався, хоч і не так різко, як серед зарядних станцій. З 7 листопада до 11 грудня асортимент зріс на 15% та склав 9 926 оголошень. А от попит на пальники коливався. Найбільший ажіотаж серед користувачів OLX спостерігався на початку зими. Тоді цей товар шукали 67 139 разів.

Асортимент ліхтариків також змінювався відповідно до соціальних запитів та зріс у 1,4 раза. Найбільшу кількість пошукових запитів на OLX зафіксували на початку грудня. Тоді українці понад 329 тисяч разів шукали ліхтарики, що майже вдвічі перевищує показник на початку листопада.

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