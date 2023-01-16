В Україну завезли генераторів сукупною потужністю як один енергоблок АЕС — Finance.ua

В Україну завезли генераторів сукупною потужністю як один енергоблок АЕС Сьогодні 09:31 — Енергетика

В Україну завезли генераторів сукупною потужністю як один енергоблок АЕС

В Україні з осені електроенергію масово виробляють не тільки атомні, гідро- та теплові електростанції, а й генератори. Потужність імпортованих пристроїв — мінімум 1 ГВт. Які генератори обирали найчастіше, скільки потрібно на них пального і скільки вони всі коштували — читайте далі.

За 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 000 генераторів на $355 млн, розповіли в Держмитслужбі на запит Forbes. Це в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року (58 000 штук). Щоправда задекларована вартість ввезених пристроїв зросла всього в 2,5 раза. Чому так? У 2021 році більше завозили потужні генератори. У рік повномасштабної війни пріоритети були іншими.

З літа 2022-го кількість ввезених апаратів почала суттєво збільшуватись, а восени обсяги подвоювалися щомісяця. У жовтні мережа «Епіцентр» зафіксувала збільшення попиту на генератори в своїх магазинах в 5–7 разів. На найбільшому онлайн-ритейлері Rozetka за рік попит на ці пристрої зріс у чотири рази, а пік продажів був у листопаді. У жовтні пік продажів спостерігали і на Prom.ua.

Бензинові генератори потужністю до 7,5 кВт — найпопулярніша позиція серед українців. Це понад 80% усіх ввезених одиниць. Вони підходять, щоб живити приватний будинок чи малий бізнес, наприклад кав’ярню. На Rozetka найпопулярніші бензинові генератори потужністю 2,5–3 кВт, потім — 5–6 кВт. Найчастіше купують пристрої за 25 000-40 000 грн, розповіли Forbes в пресслужбі онлайн-ритейлера.

В пресслужбі Prom.ua розповіли, що найчастіше купують бензинові генератори Kraft Dele на 3 кВт із середнім чеком 12 800 грн, Honda на 6,5 кВт за майже 20 000 грн та Einbach 2-5 кВт за 15 400 грн.

Загальна потужність ввезених в Україну генераторів

Митна служба рахує пристрої за кодами УКТ ЗЕД: кількість бензинових потужністю до 7,5 кВт; потужністю від 7,5 до 375 кВт; від 375 до 750 кВт тощо. Якщо помножити кількість генераторів на мінімальну потужність у секторі і підсумувати — виходить понад 1 ГВт, що дорівнює одному енергоблоку Хмельницької атомної електростанції.

Скільки потрібно бензину на генератори

Що більший генератор, то дешевшою буде вироблена ним електроенергія, каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Зважати на заявлені технічні характеристики виробника не варто: в більшості випадків на практиці все буде інакше, попереджає він.

Вартість виробленої генератором електроенергії залежить від виробника та якості генератора. «У мене генератор на 7,5 кВт преміум-класу. При навантаженні 3–4 кВт він споживає 1,7–1,9 л бензину на годину. Отже, 1 кВт⋅год коштує 27–29 грн. У мого товариша дешевий китайський генератор потужністю 4 кВт, для нього вартість 1 кВт⋅год сягає 50 грн», — каже Харченко.

Вартість електроенергії для населення — 1,68 грн за кВт⋅год, що в десятки разів дешевше, ніж коштує електроенергія генератора. Для більшості українських підприємств, за словами голови «Укренерго» Кудрицького, кінцева ціна за електроенергію становить 5–6 грн за кВт⋅год.

Генератори працюють і на дизелі, і на бензині А-92, і на дорожчому А-95 — він спричиняє менше викидів, говорить Харченко. Для одночасної роботи всіх 354 000 генераторів протягом чотирьох годин блекауту може знадобитись приблизно 200–400 млн грн. Масовий перехід на генератори збільшив попит на бензин і дизель в Україні на 10–20%, розповідали Forbes на початку грудня великі мережі АЗС.

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