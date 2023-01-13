Цифри у платіжках українців збільшились: як подорожчала комуналка — Finance.ua
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Цифри у платіжках українців збільшились: як подорожчала комуналка

Особисті фінанси
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Цифри у платіжках українців збільшились: як подорожчала комуналка
Цифри у платіжках українців збільшились: як подорожчала комуналка
В Україні подорожчала комуналка. У грудні-2022 (порівняно з груднем-2021) її вартість збільшилася на 6%. Найбільше подорожчало утримання та ремонт житла — на 24,6%.
Про це свідчать дані Держстату. Згідно з ними, також значно зросли розцінки на прибирання сміття, яке подорожчало на 15,3%.
Трохи менше зростання продемонструвала каналізація. Користування нею для українців зросло в ціні на 14,9%.
Також значне зростання продемонструвало водовідведення. Його вартість збільшилась на 12%.
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Крім цього, збільшилася вартість і інших послуг. Зокрема:
  • управління багатоквартирними будинками — на 3,2%;
  • гаряча вода, опалення — на 0,2%.
А ось природний газ подешевшав — його вартість скоротилася на 0,3%. Вартість електроенергії не змінювалася.
У порівнянні з листопадом-2022 зміни не такі кардинальні. Загалом подорожчання становило 0,1%, а вартість змінилася тільки для:
  • прибирання сміття — зросла на 3%;
  • утримання та ремонту житла — зростання у 0,3%.
Цифри у платіжках українців збільшились: як подорожчала комуналка
Водночас, деякі українці можуть претендувати на субсидію для оплати комуналки на наднормативну площу житла. Ними є:
  • пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або інвалідністю, а також досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років;
  • особи, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;
  • одержувачі соціальної допомоги по інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;
  • громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;
  • особи, які не досягли повноліття.
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За матеріалами:
Обозреватель
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