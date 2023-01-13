Цифри у платіжках українців збільшились: як подорожчала комуналка — Finance.ua

Цифри у платіжках українців збільшились: як подорожчала комуналка Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Цифри у платіжках українців збільшились: як подорожчала комуналка

В Україні подорожчала комуналка. У грудні-2022 (порівняно з груднем-2021) її вартість збільшилася на 6%. Найбільше подорожчало утримання та ремонт житла — на 24,6%.

Про це свідчать дані Держстату . Згідно з ними, також значно зросли розцінки на прибирання сміття, яке подорожчало на 15,3%.

Трохи менше зростання продемонструвала каналізація. Користування нею для українців зросло в ціні на 14,9%.

Також значне зростання продемонструвало водовідведення. Його вартість збільшилась на 12%.

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Крім цього, збільшилася вартість і інших послуг. Зокрема:

управління багатоквартирними будинками — на 3,2%;

гаряча вода, опалення — на 0,2%.

А ось природний газ подешевшав — його вартість скоротилася на 0,3%. Вартість електроенергії не змінювалася.

У порівнянні з листопадом-2022 зміни не такі кардинальні. Загалом подорожчання становило 0,1%, а вартість змінилася тільки для:

прибирання сміття — зросла на 3%;

утримання та ремонту житла — зростання у 0,3%.

Водночас, деякі українці можуть претендувати на субсидію для оплати комуналки на наднормативну площу житла. Ними є:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або інвалідністю, а також досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років;

особи, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;

одержувачі соціальної допомоги по інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;

особи, які не досягли повноліття.

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Обозреватель За матеріалами:

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