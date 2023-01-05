Хто може не сплачувати за комунальні послуги в Україні: перелік осіб — Finance.ua

Хто може не сплачувати за комунальні послуги в Україні: перелік осіб Сьогодні 11:17 — Особисті фінанси

Деяким категоріям українців дозволили не сплачувати за комунальні послуги. Це стосується тих, хто тимчасово поїхав зі свого постійного місця проживання.

Заощадити можна, якщо хтось із членів домогосподарства чи родини довго не живе в квартирі. Про це повідомляє Центр комунального сервісу (ЦКС), пише news.uaportal.

Крім цього, споживачі, які не мають лічильників на певні види комунальних послуг, мають таку саму можливість. Якщо у споживача відсутній лічильник на газ чи воду, то виплата відбувається відповідно до переданих показників.

Проте плату за комунальні можуть скасувати і зовсім, якщо:

споживач є внутрішньо переміщеною особою (ВПО) й тимчасово проживає в іншому населеному пункті;

навчається в іншому населеному пункті;

перебуває на тривалому лікуванні в іншому місті чи іншій країні;

проходить строкову військову службу або мобілізований до ЗСУ;

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

перебуває за кордоном.

Якщо ви підпадаєте під одну з цих категорій, то її треба буде підтвердити довідками. Також ви повинні мати акт, що підтверджує фактичну кількість людей, які проживають у домогосподарстві. Цей документ має затвердити обслуговувальна організація.

Важливо зауважити, що комунальний тариф за тепло не враховує кількість людей, що проживають у приміщенні. Враховується тільки площа житла. Якщо у квартирі нікого не було під час опалювального сезону, за теплопостачання все одно доведеться заплатити. За гарячу воду чи газ платити вам не доведеться.

Які документи потрібні для перерахунку оплати за комунальні послуги:

заява в ЦКР;

паспорт чи документ, що засвідчує особу;

картка (довідку) фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера;

документ на право власності/користування житловим приміщенням/квартирою;

документ, що підтверджує місце проживання за іншою адресою, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання, або документ, що підтверджує тимчасове перебування споживача за кордоном.

Нагадаємо, що українське законодавство забезпечує повне право на звільнення від оплати комунальних послуг, якщо вони не надаються. Також українці можуть вимагати перерахунку розміру тарифів за ці послуги.

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