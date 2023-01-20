Каждая гривна важна: в ДТЭК объяснили, почему стоит вовремя платить за коммуналку — Finance.ua
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Каждая гривна важна: в ДТЭК объяснили, почему стоит вовремя платить за коммуналку

Энергетика
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Каждая гривна важна: в ДТЭК объяснили, почему стоит вовремя платить за коммуналку
Каждая гривна важна: в ДТЭК объяснили, почему стоит вовремя платить за коммуналку
Генеральный директор входящий в группу ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что с началом полномасштабной войны уровень оплат за коммунальные услуги в Украине снизился.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Коваленко отметил, что многие украинцы ошибочно полагают, что если свет отключают, то за него не нужно платить. По его словам, из-за такого ошибочного убеждения уменьшился объем средств, необходимых для ремонта и обслуживания поврежденной энергетической инфраструктуры.

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«Должен вас уверить: сейчас каждая ваша уплаченная гривна важна», — написал гендиректор Yasno.
Коваленко подчеркнул, что 20% от тарифов направляются на поддержку эксплуатации энергосетей. Ввиду этого необходимо вовремя оплачивать счета, несмотря на отключения света и связанные с ними неудобства.
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«Своевременная оплата сейчас поможет поддержать энергетическую инфраструктуру. Считайте, что так вы можете подключаться к восстановлению поврежденных линий и разрушенных ТЭС», — сказал Коваленко.
В публикации также говорится, что на 20 января в НЭК Укрэнерго выделили на Киев 952 МВт для потребления. Таким образом, будет возмещено 60% потребностей столицы.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствует опрос Центра Разумкова, отключение света влияет на повседневную жизнь украинцев;
  • компания ДТЭК не будет отключать свет в домах по жалобам других жильцов;
  • Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам оштрафовала «Черновцыоблэнерго», «Волыньоблэнерго» и «Винницаоблэнерго» из-за несправедливых графиков отключения света потребителям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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