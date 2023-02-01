В ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты коммунальных услуг — Finance.ua

В ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты коммунальных услуг Сегодня 11:46 — Личные финансы

В ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты коммунальных услуг

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто имеет право на возмещение 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о родных погибших защитников Украины.

Об этом проинформировала пресс-служба ПФУ

На что дают компенсацию

Как уточнили в Пенсионном фонде, это определено законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Возмещение предоставляется без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:

управление многоквартирным зданием (квартплату);

поставку и распределение природного газа;

поставку и распределение электричества;

теплоснабжение и поставку горячей воды, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод;

вывоз бытовых отходов;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Также речь идет о:

абонентском обслуживании потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунуслуг; индивидуальных договорах с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунуслуг;

расходах на управление многоквартирным домом для домов с ОСМД, жилищным кооперативом и расходов на коммунуслуги в таких зданиях.

Как рассчитывают сумму компенсации

При расчете суммы компенсации учитывают площадь — 21 кв. м. на каждого человека, проживающего в жилом помещении (доме) и имеющего право на льготу, а также дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Если вдова защитника нетрудоспособна, проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, половину суммы возмещения за природный газ и отопление жилья предоставляют на двойную площадь, то есть 42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 21 кв. м на семью.

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