В ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты коммунальных услуг — Finance.ua
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В ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты коммунальных услуг

Личные финансы
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В ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты коммунальных услуг
В ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты коммунальных услуг
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто имеет право на возмещение 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о родных погибших защитников Украины.
Об этом проинформировала пресс-служба ПФУ.

На что дают компенсацию

Как уточнили в Пенсионном фонде, это определено законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Возмещение предоставляется без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:
  • управление многоквартирным зданием (квартплату);
  • поставку и распределение природного газа;
  • поставку и распределение электричества;
  • теплоснабжение и поставку горячей воды, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод;
  • вывоз бытовых отходов;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Также речь идет о:
  • абонентском обслуживании потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунуслуг; индивидуальных договорах с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунуслуг;
  • расходах на управление многоквартирным домом для домов с ОСМД, жилищным кооперативом и расходов на коммунуслуги в таких зданиях.

Как рассчитывают сумму компенсации

При расчете суммы компенсации учитывают площадь — 21 кв. м. на каждого человека, проживающего в жилом помещении (доме) и имеющего право на льготу, а также дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Если вдова защитника нетрудоспособна, проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, половину суммы возмещения за природный газ и отопление жилья предоставляют на двойную площадь, то есть 42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 21 кв. м на семью.
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По материалам:
Finance.ua
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