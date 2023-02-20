Шмыгаль рассказал, сколько домохозяйств получают субсидии — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, сколько домохозяйств получают субсидии Сегодня 09:34 — Казна и Политика

Правительство продолжит в полной мере выплачивать субсидии наиболее уязвимым категориям. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, в феврале этого года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1684 грн.

"При этом правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги, а также помогает громадам, чтобы они так же сейчас оставляли свои тарифы без изменений.

В условиях, когда более половины всех расходов бюджета идут на защиту нашей страны, мы все равно находим ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается.

Программы социальных выплат будут и далее становиться более адресными, что в то же время позволит увеличить их размер", — заявил премьер.

Економічна Правда По материалам:

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