Країни, у яких Україна закупила газ на опалювальний сезон — Finance.ua

Країни, у яких Україна закупила газ на опалювальний сезон Сьогодні 09:04 — Енергетика

НАК «Нафтогаз України» заповнив дефіцит газу під час опалювального сезону за рахунок закупівель у кількох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови НАК Олексія Чернишова виданню NV

«Зрештою ми знайшли і газ, і гроші на нього. Зокрема, ми придбали понад 400 млн кубометрів на найвигідніших умовах у норвезької компанії і майже 130 млн кубометрів газу у партнерів з Німеччини», — сказав він.

При цьому він зазначив, що це не вичерпний перелік наших закупівель, загалом закуплено більше.

Чернишов також наголосив на послідовній допомозі країн G7 та уряду Норвегії у фінансуванні необхідних обсягів газу.

За його словами, на початок жовтня «Нафтогаз» акумулював 14,5 млрд куб. м газу і цього було достатньо для роботи за звичними сценаріями.

«Ми усвідомлювали, якщо буде форс-мажор, то газ треба буде купувати ще. На жаль, цей сценарій спрацював. Міненерго повідомило, що потрібні додаткові кубометри газу. Через теплу погоду реальна потреба виявилася менш прогнозованою і ми її вже покрили», — додав Чернишов.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов під час саміту в Давосі заявив, що домовився про додаткові постачання газу в Україну та механізм фінансування.

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