Країни, у яких Україна закупила газ на опалювальний сезон — Finance.ua

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Країни, у яких Україна закупила газ на опалювальний сезон

Енергетика
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НАК «Нафтогаз України» заповнив дефіцит газу під час опалювального сезону за рахунок закупівель у кількох країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови НАК Олексія Чернишова виданню NV.
«Зрештою ми знайшли і газ, і гроші на нього. Зокрема, ми придбали понад 400 млн кубометрів на найвигідніших умовах у норвезької компанії і майже 130 млн кубометрів газу у партнерів з Німеччини», — сказав він.
При цьому він зазначив, що це не вичерпний перелік наших закупівель, загалом закуплено більше.
Чернишов також наголосив на послідовній допомозі країн G7 та уряду Норвегії у фінансуванні необхідних обсягів газу.
За його словами, на початок жовтня «Нафтогаз» акумулював 14,5 млрд куб. м газу і цього було достатньо для роботи за звичними сценаріями.
«Ми усвідомлювали, якщо буде форс-мажор, то газ треба буде купувати ще. На жаль, цей сценарій спрацював. Міненерго повідомило, що потрібні додаткові кубометри газу. Через теплу погоду реальна потреба виявилася менш прогнозованою і ми її вже покрили», — додав Чернишов.
Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов під час саміту в Давосі заявив, що домовився про додаткові постачання газу в Україну та механізм фінансування.
За матеріалами:
РБК-Україна
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