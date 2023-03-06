Почему в крупных городах тариф на доставку газа ниже, чем в селах — разъяснение экспертов Сегодня 21:05 — Личные финансы

Почему в крупных городах тариф на доставку газа ниже, чем в селах — разъяснение экспертов

Тариф на распределение газа зависит от количества потребителей в регионе, размера затрат на обеспечение функционирования сети и специфики потребления.

Об этом говорят эксперты портала «ГазПравда».

«Чем больше потребителей на участке обслуживания конкретного облгаза, тем больше газа используют эти потребители, и тем меньше будет тариф», — говорится в сообщении.

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Также следует учитывать соотношение протяженности сетей и количества потребителей газа. Поэтому в крупных городах тариф меньше, чем в не густонаселенных областях, где газопроводы тянутся сотни километров в относительно небольшие села.

Из чего состоит тариф на доставку газа?

В структуре тарифа полная себестоимость, материальные затраты облгаза, расходы по замене счетчиков, плановая прибыль и т.д.

Плановая годовая заказанная мощность — важный показатель, который формируется на основе данных о потреблении газа, переданных самими потребителями за предыдущий газовый год. Исходя из этого, облгазы автоматически заказывают годовую мощность по доставке газа для своих потребителей на уровне их реальных потребностей. То есть, оплачивая доставку газа, каждый потребитель платит не за объем потребления, а за пользование мощностью.

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«Следовательно, мы платим не за „прошлый год“, а за услугу по обеспечению круглосуточного доступа к мощности сетей для возможности потребления объемов природного газа, отвечающих потребностям домохозяйства», — говорят эксперты.

Кто утверждает тарифы для облгазов?

Тариф на распределение (доставку) газа ежегодно утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Может ли потребитель влиять на тариф?

Да, Комиссия отводит время для формулирования и направления предложений, а также открытые обсуждения. На этих этапах любой потребитель или объединение потребителей могут выражать свое мнение. Предложения и замечания принимаются как от юридических, так и физических лиц.

Если потребитель подозревает, что облгаз не выполняет свои обязательства в соответствии с принятой структурой тарифов (например, отказывается заменять счетчик), то такой потребитель может обратиться с жалобой в НКРЭКУ. После этого комиссия должна определенным образом отреагировать: провести коммуникацию с облгазом, назначить проверку компании, наложить на нее штраф или даже лишить лицензии.

Напомним, по сравнению с предыдущими месяцами свои ценники на газ для населения газоснабжающие компании не изменили . Поэтому в первый месяц весны стоимость «голубого топлива» для бытовых потребителей будет так же колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Годовые тарифные планы до сих пор предлагают 9 поставщиков.

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