Украина хочет отказаться от импорта газа в этом году — Нафтогаз — Finance.ua
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Украина хочет отказаться от импорта газа в этом году — Нафтогаз

Энергетика
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Украина хочет отказаться от импорта газа в этом году — Нафтогаз
Украина хочет отказаться от импорта газа в этом году — Нафтогаз
Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев рассчитывает в этом году обойтись без импорта газа за счет внутренней добычи.
Об этом Чернышев рассказал в интервью Bloomberg.
Такой план требует от «Нафтогаза» увеличить добычу на 8%, а от частных компаний — на 16% в этом году, несмотря на запрет экспорта топлива. План также не предусматривает никаких территориальных потерь или разрушения газодобывающих мощностей, которые могли бы представлять риск для газовой автономности.
Попытка обойтись без импорта газа, если будет успешной, станет первым подобным случаем в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году.
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В конце прошлого года Международный валютный фонд подсчитал, что в 2023 году Украине нужно будет покупать 5 млрд кубов газа — Нафтогаз ожидает столько же по самому худшему сценарию, отметил Чернышев.
В последние месяцы компания импортировала меньше газа, чем планировала, чтобы помочь вырабатывать электроэнергию после российских авиаударов по энергетической системе.
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По словам Чернышева, с конца октября компания купила около половины из 2 миллиардов кубометров топлива, которые планировала закупить благодаря усилиям газодобывающих компаний, направленных на сохранение объемов добычи и дисциплинированности домохозяйств.
Сложившаяся этой зимой ситуация повлияла на план «Нафтогаза» избежать импорта газа, хотя есть вероятность, что ему все же придется закупить 2 миллиарда кубометров газа, добавил он.
«Но это не наш основной план. Мы должны полагаться на самих себя», — добавил Чернышев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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