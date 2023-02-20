Глава «Нафтогаза» назвал сумму ущерба компании от обстрелов — Finance.ua
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Глава «Нафтогаза» назвал сумму ущерба компании от обстрелов

Фондовый рынок
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Глава «Нафтогаза» назвал сумму ущерба компании от обстрелов
Глава «Нафтогаза» назвал сумму ущерба компании от обстрелов
Материальный ущерб НАК «Нафтогаз Украины» от обстрелов россиян во время войны составляет более 1 млрд долларов. Большинство разрушений — в Харьковской области.
Об этом сообщил глава НАК Алексей Чернышев в интервью изданию NV.
«Если говорить о деньгах, то у нас есть убытки более чем на 1 млрд долларов из-за поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Одно из самых больших разрушений — Шебелинский НПЗ, уничтоженный резервуарный парк», — сказал он.
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По его словам, все эти повреждения находятся преимущественно в Харьковской области, которая страдает от обстрелов с начала полномасштабной войны.
В четвертом квартале 2022 года компания увеличила добычу, в частности, за счет увеличения мощностей в западных областях. «Укргаздобыча» добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного).
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В этом году НАК планирует дополнительно добыть 1 млрд. кубометров. Также ожидается, что объемы увеличат и частные добывающие компании. «Итак, в 2023-м сможем иметь почти 19 млрд кубометров украинского газа», — сказал он.
Чернышев также сообщил, что «Нафтогаз» закончил 2022 год с убытком, но в 2023 году может получить прибыль. «Какая именно прибыль должна быть, я объявлю позже, когда решится вопрос о дефолте и реструктуризации долга», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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