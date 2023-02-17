В «Нафтогазе» решили открыть магазины: что будут продавать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Нафтогазе» решили открыть магазины: что будут продавать

Фондовый рынок
110
В «Нафтогазе» решили открыть магазины: что будут продавать
В «Нафтогазе» решили открыть магазины: что будут продавать
«Нафтогаз» планирует открыть по всей Украине магазины с товарами для дома. Продавать там компания намерена котлы, газовые колонки, газовые плиты и т.п. Ожидается, что для начала в первом полугодии-2023 три таких магазина будут открыты в Киеве.
Об этом рассказал директор газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» Сергей Беляев, сообщает Forbes Украина.
Читайте также
Он отметил, что также в магазинах будут предлагать услуги по установке и обслуживанию оборудования.
«Нафтогаз» планирует открыть три клиентских центра в Киеве в первом полугодии. «Нафтогаз» хочет открыть десятки клиентских пространств во всех областных центрах", — говорится в материале.
Место для вашей рекламы
При этом отмечается: сумму инвестиций в сеть магазинов Беляев называть отказался. Однако сообщил, что срок их окупаемости должен составлять 4 года.

Термобелье: как выбрать, и что будет согревать лучше всего 🧐

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.