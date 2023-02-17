В «Нафтогазе» решили открыть магазины: что будут продавать — Finance.ua

В «Нафтогазе» решили открыть магазины: что будут продавать Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

В «Нафтогазе» решили открыть магазины: что будут продавать

«Нафтогаз» планирует открыть по всей Украине магазины с товарами для дома. Продавать там компания намерена котлы, газовые колонки, газовые плиты и т.п. Ожидается, что для начала в первом полугодии-2023 три таких магазина будут открыты в Киеве.

Об этом рассказал директор газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» Сергей Беляев, сообщает Forbes Украина.

Он отметил, что также в магазинах будут предлагать услуги по установке и обслуживанию оборудования.

«Нафтогаз» планирует открыть три клиентских центра в Киеве в первом полугодии. «Нафтогаз» хочет открыть десятки клиентских пространств во всех областных центрах", — говорится в материале.

При этом отмечается: сумму инвестиций в сеть магазинов Беляев называть отказался. Однако сообщил, что срок их окупаемости должен составлять 4 года.

Обозреватель По материалам:

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