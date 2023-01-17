«Нафтогаз» открыл интернет-магазин товаров для дома — Finance.ua
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«Нафтогаз» открыл интернет-магазин товаров для дома

Фондовый рынок
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Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» запустила собственную онлайн-платформу по продажам техники и приборов для дома.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
«Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компания понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель — сохранить тепло в домах», — говорится в сообщении.
В онлайн-магазине доступны для покупки газовые котлы, колонки и плиты, зарядные станции, генераторы, климатическая техника, туристическое снаряжение и т.д.

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По материалам:
Економічна Правда
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