«Нафтогаз» открыл интернет-магазин товаров для дома — Finance.ua

«Нафтогаз» открыл интернет-магазин товаров для дома Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» запустила собственную онлайн-платформу по продажам техники и приборов для дома.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram

«Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компания понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель — сохранить тепло в домах», — говорится в сообщении.

В онлайн-магазине доступны для покупки газовые котлы, колонки и плиты, зарядные станции, генераторы, климатическая техника, туристическое снаряжение и т.д.

Економічна Правда По материалам:

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