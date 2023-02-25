Страны, у которых Украина закупила газ на отопительный сезон — Finance.ua

Страны, у которых Украина закупила газ на отопительный сезон Сегодня 09:04 — Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» восполнил дефицит газа во время отопительного сезона за счет закупок в нескольких странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Алексея Чернышева изданию NV

«В конце концов, мы нашли и газ, и деньги на него. В частности, мы приобрели более 400 млн кубометров на самых выгодных условиях у норвежской компании и почти 130 млн кубометров газа у партнеров из Германии», — сказал он.

При этом он отметил, что это не исчерпывающий перечень наших закупок, закуплено больше.

Чернышев также отметил важность последовательной помощи стран G7 и правительства Норвегии в финансировании необходимых объемов газа.

По его словам, к началу октября «Нафтогаз» аккумулировал 14,5 млрд куб. м газа и этого было достаточно для работы по привычным сценариям.

«Мы осознавали, если будет форс-мажор, то газ нужно будет покупать еще. К сожалению, этот сценарий сработал. Минэнерго сообщило, что нужны дополнительные кубометры газа. Из-за теплой погоды реальная потребность оказалась менее прогнозируемой и мы ее уже покрыли», — добавил Чернышев.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев во время саммита в Давосе заявил, что договорился о дополнительных поставках газа в Украину и механизме финансирования.

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