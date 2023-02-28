Скільки коштуватиме газ у березні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштуватиме газ у березні (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме газ у березні (інфографіка)

У порівнянні з попередніми місяцями свої цінники на газ для населення газопостачальні компанії не змінили. Тож у першому місяці весни вартість «блакитного палива» для побутових споживачів так само коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Річні тарифні плани досі пропонують 9 постачальників.

Про це пише ГазПравда.

Тарифи на газ у березні

У п’яти компаній кубометр газу — дешевше 8 грн:

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;

7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп». Також у компанії до кінця квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція — акційний тариф «Чорна п’ятниця», ціна газу в якому — 7,699 грн за кубометр;

7,96 грн за куб пропонує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;

7,98 грн за куб — «Прикарпат Енерго Трейд»;

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».

Ціна газу в ще чотирьох постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Інфографіка: ГазПравда

«На період дії воєнного стану населення захищене від ринкових коливань ціни на газ. Наразі близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії „Нафтогаз України“. Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Деякі невеликі приватні постачальники газу пропонують низькі річні ціни на „блакитне паливо“ тільки уже наявним споживачам. А новим потенційним клієнтам пропонується лише місячна ціна, що може виявитися суттєво вищою за річну. Перед підключенням до нового постачальника радимо ретельно вивчати та уточнювати умови та тарифні плани», — сказано в повідомленні ГазПравди.

Довідка Finance.ua:

НАК «Нафтогаз України» заповнив дефіцит газу під час опалювального сезону за рахунок закупівель у кількох країнах;

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила зростання тарифів на «світло», проте в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії, і найрадикальніша з них передбачає встановлення повністю ринкових цін;



окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати комунальних послуг.

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