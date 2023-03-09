Когда и в каких размерах возвращается излишне выплаченная жилищная субсидия — Finance.ua

Когда и в каких размерах возвращается излишне выплаченная жилищная субсидия Сегодня 08:03 — Личные финансы

Когда и в каких размерах возвращается излишне выплаченная жилищная субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг является безвозвратным государственным пособием. Однако есть два случая, в которых полученную излишне субсидию следует вернуть.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

«Жилищная субсидия — это безвозвратное адресное государственное социальное пособие потребителям, которые не могут самостоятельно рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», — сказано в сообщении.

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При этом человек, обращающийся за жилищной субсидией, берет на себя ответственность за предоставленные сведения о своих доходах и имуществе, определяющих право на назначение жилищной субсидии и ее размер.

Когда излишне выплаченная субсидия возвращается государству:

в случае, если в заявлении или декларации была указана недостоверная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен);

если человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или его размеры, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

Какой размер выплаты нужно вернуть

Полученные излишне средства могут удержать из субсидии, назначенной на следующий период. Но при этом выплаты не могут уменьшить более чем на 20%.

Справка Finance.ua:

при назначении жилищной субсидии учитываются доходы всех членов семьи домохозяйства, включая проживающих отдельно от семьи;

обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Начисляют его в расчете на одного человека;

в январе льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта».

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