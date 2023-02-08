Від чого залежить право на призначення субсидії — пояснення Пенсійного фонду — Finance.ua

Від чого залежить право на призначення субсидії — пояснення Пенсійного фонду Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Від чого залежить право на призначення субсидії — пояснення Пенсійного фонду

Субсидія призначається, якщо доходи мешканців домогосподарства не дають змоги самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

«Обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Обчислюють його в розрахунку на одну людину», — кажуть у фонді.

Як роблять обчислення

Визначається платіж індивідуально за єдиною формулою: середньомісячний дохід домогосподарства в розрахунку на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, потім отриманий результат ділиться на 2 і множиться на 15 відсотків. Це базова норма плати за послуги.

«Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості — що менші доходи домогосподарства, то меншим є відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги і, відповідно, більший розмір субсидії», — додають у відомстві.

Довідка Finance.ua:

за даними ПФУ, загалом у січні 2023 року пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч — через АТ «Укрпошта»;

спосіб отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можна змінити. Перевести виплату можна, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ;

окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати комунальних послуг.

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