Скільки українців отримують гроші в банках та через «Укрпошту» — Finance.ua

Скільки українців отримують гроші в банках та через «Укрпошту» Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності одержувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ «Укрпошта» у січні 2023 року.

Про це повідомляє ПФУ

За даними ПФУ, загалом пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч — через АТ «Укрпошта».

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Найбільше українців отримували пільги та субсидії:

в державному Ощадбанку — 834,3 тисяч осіб,

ще 826,3 тисяч — в державному ПриватБанку,

60,3 тисяч в Райффайзен Банку,

64,1 тисяч — в інших банках.

Нагадаємо, пільги на житлово-комунальні послуги з 1 січня 2023 року надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

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