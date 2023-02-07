Скільки українців отримують гроші в банках та через «Укрпошту» — Finance.ua
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Скільки українців отримують гроші в банках та через «Укрпошту»

Особисті фінанси
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Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності одержувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ «Укрпошта» у січні 2023 року.
Про це повідомляє ПФУ.
За даними ПФУ, загалом пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч — через АТ «Укрпошта».
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Найбільше українців отримували пільги та субсидії:
  • в державному Ощадбанку — 834,3 тисяч осіб,
  • ще 826,3 тисяч — в державному ПриватБанку,
  • 60,3 тисяч в Райффайзен Банку,
  • 64,1 тисяч — в інших банках.
Нагадаємо, пільги на житлово-комунальні послуги з 1 січня 2023 року надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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