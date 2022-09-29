Субсидія на опалювальний сезон 2022-2023: що варто знати — Finance.ua

Субсидія на опалювальний сезон 2022-2023: що варто знати Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Субсидія на опалювальний сезон 2022-2023: що варто знати

Україна інтенсивно готується до зими. Наближення холодної пори змушує наших громадян запасатися теплими речами та оформляти субсидії.

Експерти порталу flombu розповіли, чи змінилося подання документів, нарахування і виплата субсидій під час воєнного стану, чи вистачить грошей на виплату цієї державної допомоги.

Призначеннями і виплатою субсидій населенню дотепер керувало Міністерство соціальної політики України. Однак, уже жовтня 2022 року субсидії населенню виплачуватиме Пенсійний фонд, а з грудня цього року він ще й буде займатися їх призначенням.

Куди звертатися щодо оформлення субсидії

У поданні документів і оформленні субсидії на покриття комунальних платежів поки що нічого не змінилося. Для цього потрібно звертатися в одну із таких установ:

у Центр надання адміністративних послуг;

в органи територіальної громади;

в службу соціального захисту;

або можна оформити субсидію онлайн — скористатися електронним додатком «Дія».

Чи вистачить державі грошей на виплату субсидій

Кошти на допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг передбачені у державному бюджеті на 2022 рік. А це майже 38 млрд грн. Гроші будуть спрямовані за призначенням і, за словами Оксани Жолнович, міністерки соціальної політики України, їх буде достатньо для того, щоб фінансово підтримати усіх, кому нарахують субсидії.

Схема визначення субсидії

Кожен пакет документів, поданих для призначення субсидії на оплату за житлово-комунальні послуги, представники соцзахисту вивчають окремо. Тому й сума такої державної допомоги за кожним зверненням інша.

Субсидію вираховують за такою схемою: від установленої суми за житлово-комунальні послуги у межах закріплених норм віднімають суму обов’язкового платежу.

На розмір субсидії впливають доходи й кількість людей, які зареєстровані чи проживають у домогосподарстві.

Як отримати субсидію ВПО

Переселяючись із прифронтових зон, переміщені особи повідомляють представникам соціального захисту, звідки прибули. В управлінні соцзахисту (або у ЦНАПі) можна клопотати про оформлення чи продовження субсидії. Також переселенці мають змогу подати документи на субсидію онлайн — через застосунок «Дія».

Для цього знадобиться такий пакет документів:

заява;

паспорт, ідентифікаційний код;

довідка про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи;

документи, які закріплюють право на отримання пільг;

відомості про сімейні доходи;

інформація про осіб, які проживають у будинку/квартирі.

Чи мають безробітні право на субсидію

У випадку безробітних все залежить від ситуації. Якщо ви втратили роботу і перебуваєте на обліку у Центрі зайнятості, отримуєте виплати по безробіттю й активно шукаєте роботу, вас не позбавлять субсидії.

Однак, якщо ви не працевлаштовані і вже зняті чи не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітний, ви втрачаєте право на призначення субсидії на оплату комунальних послуг.

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