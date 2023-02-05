Виплату субсидії можна перевести з пошти на банк — як це зробити — Finance.ua

Виплату субсидії можна перевести з пошти на банк — як це зробити Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

Виплату субсидії можна перевести з пошти на банк — як це зробити

Спосіб отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можна змінити.

Як перевести допомогу з Укрпошти на банк онлайн, розповіли в ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Отже, перевести виплату можна, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ.

Для цього потрібно:

1. Увійти в особистий кабінет на сайті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

2. У лівому боковому меню обрати «Комунікації з ПФУ».

3. Натиснути пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

4. Обрати «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги».

5. Заповнити необхідні поля форми заяви та завантажити скановані копії необхідних документів.

6. Сформувати заяву, завірити її КЕП та надіслати до ПФУ.

Нагадаємо, деякі із громадян можуть претендувати на виплати на понаднормову площу житла. Аби скористатися правом призначення субсидії на понаднормову площу житла, потрібно в декларації зазначити свою належність до однієї з визначених пільгових категорій.

Довідка Finance.ua:

під час розрахунку та виплати комунальних субсидій в Україні враховуються норми споживання. Допомога від держави виплачується чітко в їхніх межах, а все понаднормове оплачує сам отримувач;

з 1 грудня заяви на призначення субсидії українці можуть подавати до Пенсійного фонду, причому не лише особисто до сервісних центрів, а й за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ;

в Україні під час опалювального сезону одержують готівку на оплату комунальних послуг. Монетизовані субсидії призначають за заявою, а у деяких випадках автоматично продовжують. Перевірити, чи призначили виплату, можна онлайн.

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