Українцям роздають готівку на оплату комуналки: як перевірити, чи призначили виплату — Finance.ua

Українцям роздають готівку на оплату комуналки: як перевірити, чи призначили виплату Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

В Україні під час опалювального сезону одержують готівку на оплату комунальних послуг. Монетизовані субсидії призначають за заявою, а у деяких випадках автоматично продовжують.

Перевірити, чи призначили виплату, можна онлайн. Для цього відкрили Єдиний державний реєстр отримувачів субсидії. Щоб дізнатися, чи є у вас субсидія, в реєстрі потрібно ввести свою адресу.

«Пошук у зазначеному реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Для користувачів доступна інформація про те, чи призначено субсидію домогосподарству, про термін, на який призначено субсидію, про суми щомісячних нарахувань, а також де міститься особиста справа — назва органу соціального захисту населення», — йдеться у повідомленні КМУ.

Зазначимо, що розмір субсидії може становити близько 2 тис. грн. При цьому реєстр дозволяє побачити розмір субсидії у своїй квартирі, а й у сусідів. Оформлюють допомогу навіть українці, які мешкають в елітних будинках. Наприклад, у центрі столиці на вул. Хрещатик, 21-ю субсидію оформили близько десяти квартир. Розмір субсидії сягає 1,9 тис. грн.

Коли не призначається субсидія

Якщо загальна площа житлового приміщення більше 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

Член сім’ї особи протягом року перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн. Мова йде про:

купівлю земельної ділянки, квартири чи будинку, іншої нерухомості, транспортного засобу, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку; оплату будь-яких робіт або послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг); платіж згідно з правочинами, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухомість або транспортні засоби (крім спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики; купівлю безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг).

Член сім’ї на 1 число місяця, з якого призначається субсидія, має у власності більше однієї квартири чи будиноку, окрім житлових приміщень у гуртожитках та житла:

яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, у тому числі на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства; на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, у тому числі на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства; розташованого в сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, в Криму і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення; непридатного для проживання внаслідок бойових дій країни-терористки РФ; отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету.

На 1 число місяця, з якого призначається субсидія має на депозитному банківському рахунку наявні кошти в сумі більше 100 тис. грн або ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) на суму понад 100 тис. грн.

У власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда і причепа), або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

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