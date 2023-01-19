Субсидії за нормами споживання: за який об'єм газу та води потрібно доплачувати — Finance.ua

Субсидії за нормами споживання: за який об'єм газу та води потрібно доплачувати Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Субсидії за нормами споживання: за який об'єм газу та води потрібно доплачувати

Під час розрахунку та виплати комунальних субсидій в Україні враховуються норми споживання. Допомога від держави виплачується чітко в їхніх межах, а все понаднормове оплачує сам отримувач.

Про це пише Обозреватель з посиланням на дані Мінсоцполітики

Як зазначається, середнього розміру субсидії в Україні має вистачити на оплату комуналки за дотримання норм споживання. В опалювальний сезон 2022-23 рр. йдеться про суму близько 2000 грн.

Які норми споживання діють в Україні

Субсидія на утримання житла

Цей вид допомоги розраховується з 35,22 кв. м на сім’ю з однієї особи. При цьому на кожну додаткову людину додається по 13,65 кв. м. Якщо фактична площа квартири чи будинку більша, доплачувати різницю потрібно з власних коштів.

Субсидія на газ

І тут норма залежить від цього, як саме використовується газ. У домогосподарстві може бути тільки газова плита, а може й газове опалення — споживання в цих випадках сильно відрізнятиметься. Компенсації розраховують з огляду на такий обсяг газу:

— тільки газова плита — 3,3 куб. м на одну особу на місяць;

— газова плита за відсутності гарячого водопостачання, але без газового водонагрівача — 5,4 куб. м

— газова плита та водонагрівач — 10,5 куб. м;

— газовий котел опалення — окремий розрахунок за формулою «4 кубометри на квадратний метр помножити на коригуючий коефіцієнт (залежить від погоди)»; тобто на опалення 100 квадратів на місяць субсидія може покрити до 400 кубометрів.

Субсидія на водопостачання

— холодна вода за наявності гарячого водопостачання — 2 куб. м на людину на місяць;

— холодна вода за відсутності гарячого водопостачання — 3,6 куб. м;

— гаряча вода — 1,6 куб. м;

— водовідведення — 3,6 куб. м.

Субсидія на електрику

Норма споживання електроенергії становить 100 кВт-год на сім’ю з однієї особи. Додатково дається 30 кВт-год на місяць на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 220 кВт-год у сумі.

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