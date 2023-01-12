Хто має право на субсидії на понаднормову площу житла — Finance.ua

Хто має право на субсидії на понаднормову площу житла Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Хто має право на субсидії на понаднормову площу житла

Попри повномасштабне російське вторгнення українцям продовжують виплачувати субсидії. Деякі із громадян можуть претендувати на виплати на понаднормову площу житла.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Telegram-каналі.

«Законодавство визначає категорії громадян, яким житлова субсидія може призначатися на понаднормову площу житла. Це непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі», — сказано в повідомленні.

Хто до таких належить:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років;

громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особи з інвалідністю;

люди, які одержують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

особи, які не досягли повноліття.

«Аби скористатися правом призначення субсидії на понаднормову площу житла, потрібно зазначити свою належність до однієї з визначених пільгових категорій в декларації», — наголосили у Пенсійному фонді.

Довідка Finance.ua:

раніше в ПФУ повідомили, що однією з причин непризначення субсидії може бути наявність автомобіля;

середня субсидія протягом опалювального сезону становить 1700-1800 гривень;



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