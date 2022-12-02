Як перевірити онлайн, чи призначили субсидію — Finance.ua

Як перевірити онлайн, чи призначили субсидію Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Перевірити, чи призначили допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, можна онлайн. Про це повідомили Мінсоцполітики.

На сайті ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» можна знайти інформацію про стан субсидії в домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру отримувачів субсидій Міністерства соціальної політики.

Як це зробити

Обравши свою область, населений пункт та адресу, можна побачити загальну суму призначеної субсидії з ЖКП за різні роки — окремо за неопалювальний та опалювальний періоди.

Зробити це можна за посиланням: https://subsidii.ioc.gov.ua/

Нагадаємо, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Нагадаємо, в Україні спростили порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій. Відповідно до постанови, мешканці територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та в деокупованих населених пунктах можуть подавати заяви на виплату пенсії або грошової допомоги до органів Пенсійного фонду чи соціального захисту через сільського, селищного, міського голову чи старосту.

Довідка Finance.ua:

Мінсоцполітики ухвалило рішення про те, що всі субсидії, які люди отримували в минулий опалювальний період, тобто по квітень 2022 року, були автоматично без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року.

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