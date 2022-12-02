Як перевірити онлайн, чи призначили субсидію — Finance.ua
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Як перевірити онлайн, чи призначили субсидію

Особисті фінанси
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Перевірити, чи призначили допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, можна онлайн. Про це повідомили Мінсоцполітики.
На сайті ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» можна знайти інформацію про стан субсидії в домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру отримувачів субсидій Міністерства соціальної політики.
Як це зробити
Обравши свою область, населений пункт та адресу, можна побачити загальну суму призначеної субсидії з ЖКП за різні роки — окремо за неопалювальний та опалювальний періоди.
Зробити це можна за посиланням: https://subsidii.ioc.gov.ua/
Нагадаємо, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
  • на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.
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Нагадаємо, в Україні спростили порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій. Відповідно до постанови, мешканці територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та в деокупованих населених пунктах можуть подавати заяви на виплату пенсії або грошової допомоги до органів Пенсійного фонду чи соціального захисту через сільського, селищного, міського голову чи старосту.

Довідка Finance.ua:

  • Мінсоцполітики ухвалило рішення про те, що всі субсидії, які люди отримували в минулий опалювальний період, тобто по квітень 2022 року, були автоматично без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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