Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики — Finance.ua
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Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики

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Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики
Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики
Усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні.
Про це заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
«Враховуючи агресію рф і повномасштабне вторгнення, було прийнято рішення про те, що всі субсидії, які люди отримували в минулий опалювальний період, тобто по квітень 2022 року, були автоматично без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року», — зазначив він.
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Музиченко підкреслив, що наразі в Україні 2,2 млн одержувачів субсидій, в майбутньому опалювальному сезоні очікується збільшення їхньої кількості до близько 2,5 млн.
Заступник міністра закликав українців вже сьогодні проаналізувати власні доходи і спроможність оплатити житлово-комунальні послуги. Якщо є необхідність отримання соціальної підтримки, то потрібно найближчим часом її оформити.
«Оформити субсидію можна як через ЦНАП, так і через представника територіальної громади. Також можна подати заявку через електронні засоби, використовуючи додаток або портал „Дія“. Також можна звернутись поштою», — нагадав Музиченко.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна отримати субсидію на опалювальний сезон. Для цього міністерство застосовуватиме екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив’язки» до місця проживання людини;
  • в Україні спростили порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій.
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За матеріалами:
Finance.ua
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