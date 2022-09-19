Мешканцям деокупованих територій спростили порядок виплати пенсій та соцдопомог — Finance.ua

Мешканцям деокупованих територій спростили порядок виплати пенсій та соцдопомог Вчора 11:04 — Особисті фінанси

Мешканцям деокупованих територій спростили порядок виплати пенсій та соцдопомог

В Україні спростили порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій.

Як повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, це передбачено ухваленими Урядом змінами до постанови від 26.02.2022 р. № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану».

Що змінилося? Відповідно до постанови, мешканці територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та в деокупованих населених пунктах можуть подавати заяви на виплату пенсії або грошової допомоги до органів Пенсійного фонду чи соціального захисту через сільського, селищного, міського голову чи старосту.

Читайте також Якщо людина має право на два види пенсії, чи може вона обрати більшу

У заяві обов’язково потрібно вказати дату, місце подання, посаду, ім’я та прізвище особи, яка її прийняла.

Зробити це можна протягом трьох місяців після деокупації.

Таким чином, отримання пенсій та соціальних допомог мешканцями звільнених територій пришвидшать, адже їм не потрібно самостійно звертатися до органів ПФУ та соцзахисту населення, які тільки починають відновлювати роботу у відповідних регіонах.

Довідка Finance.ua:

жителі деокупованих територій, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати на руки гроші, які доставлятиме Укрпошта. Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 16 вересня;

на звільнених від окупантів територіях Харківської області триває активна виплата пенсій — зокрема, перші пенсії вже були доставлені пересувними відділеннями Укрпошти у звільнені від росіян Балаклію та Гракове;



наразі проводиться виплата пенсій за квітень, травень та вересень — згідно з відомостями Пенсійного фонду України.



До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.