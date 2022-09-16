Якщо людина має право на два види пенсії, чи може вона обрати більшу — Finance.ua
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Якщо людина має право на два види пенсії, чи може вона обрати більшу

Особисті фінанси
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Якщо людина має право на два види пенсії, вона може обрати більшу.
Про це нагадують у Пенсійному фонді України.
Наприклад, з пенсії за віком можна перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Така пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлої особи, які були на її утриманні.
Зокрема, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на такі виплати має дружина чи чоловік пенсійного віку, якщо на момент смерті годувальника вони проживали разом.
Пенсію у зв’язку зі втратою годувальника призначають у розмірі 50% пенсії за віком померлого. Тому якщо у померлого пенсія була значно вищою, ніж у другого з подружжя, є доцільність з пенсії за віком перейти на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника та отримувати вищу суму виплат.
Для переведення з одного виду пенсії на інший потрібно звернутися з відповідною заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України.

Довідка Finance.ua:

  • Хто у 2023 році залишиться без пенсії: що можна зробити. Необхідні для виходу на пенсію пенсійний вік та страховий стаж регламентує ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Отже, щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2023 році потрібно накопичити 30 років стажу.
Якщо вам не вистачає страхового стажу, є кілька варіантів, як вирішити цю проблему:
  • можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, якщо немає роботи, але є кошти;
  • якщо є час накопичити стаж, офіційно працевлаштуватися;
  • можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, якщо немає роботи, але є кошти;
  • нарешті, можна просто докупити недостатній стаж за ціною 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.
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За матеріалами:
Finance.ua
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