Хто у 2023 році залишиться без пенсії: що можна зробити — Finance.ua
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Хто у 2023 році залишиться без пенсії: що можна зробити

Особисті фінанси
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Пенсійна реформа в Україні розпочалася ще у 2011 році, тоді було ухвалено Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», яким уперше було запроваджено поетапне підвищення пенсійного віку з 55 до 60 років.
Далі у 2017 році було внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими було передбачено: поступове збільшення страхового (робочого) стажу з 15 до 35 років та підвищення пенсійного віку залежно від стажу.
Необхідні для виходу на пенсію пенсійний вік та страховий стаж регламентує ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Отже, щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2023 році потрібно накопичити 30 років стажу.
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Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно від 20 років трудового стажу та від 15 до 20 років для виходу на пенсію у 65 років.
Якщо немає навіть 15 років трудового стажу, замість пенсії буде соціальна допомога від держави і тільки в тому випадку, якщо після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.
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Якщо вам не вистачає страхового стажу, є кілька варіантів, як вирішити цю проблему:
  • якщо є час накопичити стаж, офіційно працевлаштуватися;
  • можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, якщо немає роботи, але є кошти;
  • нарешті, можна просто докупити недостатній стаж за ціною 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.
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За матеріалами:
На пенсии
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