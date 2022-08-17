Українцям хочуть збільшити пенсії коштом меценатів — Finance.ua

Українцям хочуть збільшити пенсії коштом меценатів Вчора 10:06 — Особисті фінанси

Українцям хочуть збільшити пенсії коштом меценатів

У Міністерстві соціальної політики готують зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час національного телемарафону.

За її словами, збільшити розмір пенсії окремим громадянам зможуть меценати.

«Ми пропонуємо таку меценатську діяльність щодо наших пенсіонерів: пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення пенсії конкретному пенсіонеру», — зазначила очільниця Мінсоцполітики.

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Як розповіла посадовиця, відповідний законопроєкт уже розглядають у парламентських комітетах.

«Такого раніше не було і я сподіваюся, що цей законопроєкт швидко буде ухвалений. Він зараз проходить обов’язкові етапи розгляду в комітетах Верховної Ради, і найближчим часом, я сподіваюся, ми побачимо його в залі, зможемо доопрацювати, і вже люди зможуть використовувати такий інструмент», — наголосила Жолнович.

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