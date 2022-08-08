Як українцям вийти на пенсію раніше строку: названо чотири умови — Finance.ua

Як українцям вийти на пенсію раніше строку: названо чотири умови Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Як українцям вийти на пенсію раніше строку: названо чотири умови

Унаслідок повномасштабної російсько-української війни багато людей залишилися без роботи, деякі з яких готувалися найближчим часом вийти на пенсію. Утім, це можна зробити достроково за наявності достатньої кількості страхового стажу або дотримання деяких умов.

Про це повідомили у виданні «НаПенсії».

Людина може достроково вийти на пенсію у випадку втрати роботи, якщо:

вас звільнили з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі скороченням штату працівників або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством підприємства;

станом на день звільнення вам залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку (60 років);

ви зареєструвалися в державній службі зайнятості, але там відсутня підходяща для вас робота;

у вас є достатній страховий стаж: для жінок — 30 років, для чоловіків — 35 років.

Крім того, українці можуть достроково вийти на пенсію, якщо їхній стан здоров’я не відповідає вимогам займаної посади.

Раніше ми повідомляли, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Про це йдеться в статті Finance.ua Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки.

Довідка Finance.ua:

в Україні пенсіонери, які переїхали до гірських сіл, мають право на 20% надбавки до пенсії;

згідно з законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», українцям доплачують за понаднормовий страховий стаж. Таким чином деякі громадяни мають право на доплати — хто саме, читайте тут.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Апостроф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.