Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші пенсії — Finance.ua

Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші пенсії Сьогодні 15:42 — Особисті фінанси

Згідно з законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», українцям доплачують за понаднормовий страховий стаж. Таким чином деякі громадяни мають право на доплати. Представники Пенсійного Фонду України пояснили , як формуються такі надбавки.

Наприклад, у жінки пенсійна виплата становить 2 800 гривень: у громадянки 45 років 7 місяців страхового стажу. Враховуючи, що мінімальний показник дорівнює 30 рокам страхового стажу, то у цієї громадянки понаднормово 15 років. Таким чином буде доплата в розмірі 15%.

Читайте також До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати – Кабмін

Ця доплата буде обчислюватися з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 027 гривень), оскільки пенсія у громадянки перевищує цей показник. 15% від 2 027 гривень становить 304 гривні — це й буде доплатою до пенсійної виплати у цьому випадку.

У ситуаціях, коли пенсія громадянина менш ніж прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 027 гривень), доплата буде рахуватися від розміру пенсії, пояснюють спеціалісти ПФУ.

Згідно з чинним законодавством, за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, обчисленої відповідно до Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру.

Слід підкреслити, що українці завжди можуть перевірити свій страховий стаж. Це можна зробити завдяки електронному кабінету на офіційному порталі ПФУ. Проте варто зазначити, що там інформація надається лише з 2000 року. Тобто страховий стаж до 2000 року треба підтверджувати іншими документами (наприклад, трудова книжка або інші довідки).

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.