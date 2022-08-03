До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати – Кабмін — Finance.ua
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До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати – Кабмін

Особисті фінанси
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До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати – Кабмін
До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати – Кабмін, pixabay.com
До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати.
Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі інформаційного телемарафону.
"Якщо ми говоримо про збільшення, то планується кілька підвищень соціальних гарантій до кінця року. Мова йде і про пенсії, і про соціальні допомоги, які виплачуються малозабезпеченим, іншим категоріям, особам з інвалідністю — тим які потребують державної підтримки",- сказала Жолнович.
Вона зазначила, що з 1 жовтня стартує програма підтримки пенсіонерів, яка триває вже два роки, але зараз її розширюють.
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«Це підтримка пенсіонерів, осіб поважного віку. Ми будемо здійснювати виплату, в рамках цієї програми, особам від 70 років — вони отримують з 1 жовтня 300 грн доплати до своєї пенсії. Особи, яким вже минулого року була призначена така надбавка — це від 75 років, отримають її вже в проіндексованому вигляді, оскільки навесні вона вже була проіндексована», — акцентувала Жолнович.
Міністр соцполітики зауважила, що одночасно, з 1 жовтня держава підвищує мінімальний рівень пенсії для осіб старше 70 років, які мають повний страховий стаж до 3 000 грн.
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«Тобто менше ніж 3000 грн незалежно від їхнього доходу їм пенсія виплачуватись не буде. У пенсіонерів, у яких менший страховий стаж, відповідно пропорційно також буде підвищуватися виплата», — підкреслила Жолнович.
Вона пояснила, що у жовтні загалом для всіх пенсіонерів буде підвищено пенсію з урахуванням того, що збільшується мінімальна заробітна плата.
«Відповідно розмір мінімальної заробітної плати впливає на нарахування мінімальної пенсії, вона незначно, але збільшиться», — сказала Жолнович.
За словами міністра соцполітики, також у грудні планово відбуватиметься підвищення пенсій та всіх соціальних допомог.
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«Коли у нас в черговий раз на 3.5% підвищиться мінімальний прожитковий мінімум, тоді всі нижні межі як пенсій, так і допомог будуть підвищені», — відмітила Жолнович.
Міністр соціальної політики уточнила, що запланована індексація не стосується виплат вимушеним внутрішньо переміщеним особам.
«Ці виплати будуть чітко виплачуватися в тих розмірах в яких вони є, тому що вони передбачені в чітко фіксованих сумах — це 2000 грн на особу і 3000 грн на дитину або на особу з інвалідністю», — пояснила Жолнович.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство соціальної політики планує повернутись до питання впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи в Україні;
  • з початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави близько 8,9 тисячі гривень. Якщо говорити про підвищення виплат у відсотках, вони зросли на 53%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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