Кому в Україні підвищили пенсії на 3 тисячі — Finance.ua

Кому в Україні підвищили пенсії на 3 тисячі Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Незважаючи на запровадження воєнного стану, в Україні продовжують отримувати своєчасно виплати від держави.

Пенсії військових суттєво зросли

З початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави близько 8,9 тисячі гривень. Якщо говорити про підвищення виплат у відсотках, вони зросли на 53%.

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Крім того, вона зазначила, що наразі наша держава має кошти, передбачені на субсидії. Адже в уряді чудово розуміють, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон, отже, необхідно фінансово допомагати соціально вразливим верствам населення.

Водночас вона нагадала про збільшення мінімальної пенсії. Вона зростатиме у кілька етапів. Один із них був у липні:

1 липня — 2027 гривень;

1 жовтня 2680 гривень; 3000 гривень;

1 грудня 2093 гривні; 2500 гривень.

Середня пенсія в Україні на 1 липня становить 4437 гривень. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року, то вона зросла майже на 660 гривень.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам у віці 65+. У жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років;

як за умов воєнного стану подати заяву про призначення пенсії за віком: за наявності всіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від регіону.

Телеканал 24 За матеріалами:

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