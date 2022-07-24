Кому в Україні підвищили пенсії на 3 тисячі — Finance.ua
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Кому в Україні підвищили пенсії на 3 тисячі

Особисті фінанси
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Незважаючи на запровадження воєнного стану, в Україні продовжують отримувати своєчасно виплати від держави.
Пенсії військових суттєво зросли
З початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави близько 8,9 тисячі гривень. Якщо говорити про підвищення виплат у відсотках, вони зросли на 53%.
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Крім того, вона зазначила, що наразі наша держава має кошти, передбачені на субсидії. Адже в уряді чудово розуміють, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон, отже, необхідно фінансово допомагати соціально вразливим верствам населення.
Водночас вона нагадала про збільшення мінімальної пенсії. Вона зростатиме у кілька етапів. Один із них був у липні:
  • 1 липня — 2027 гривень;
  • 1 жовтня 2680 гривень; 3000 гривень;
  • 1 грудня 2093 гривні; 2500 гривень.
Середня пенсія в Україні на 1 липня становить 4437 гривень. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року, то вона зросла майже на 660 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам у віці 65+. У жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років;
  • як за умов воєнного стану подати заяву про призначення пенсії за віком: за наявності всіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від регіону.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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