Як в умовах воєнного стану подати заяву про призначення пенсії за віком — Finance.ua
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Як в умовах воєнного стану подати заяву про призначення пенсії за віком

Вчора 16:03Казна та Політика
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Як в умовах воєнного стану подати заяву про призначення пенсії за вікомЯк в умовах воєнного стану подати заяву про призначення пенсії за віком, freepik.com
За наявності всіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від регіону.
Про це повідомляє портал На пенсії.
Місце прописки та фактичного проживання для призначення пенсії не мають значення, оскільки Пенсійний фонд має Реєстр застрахованих осіб, де зберігається інформація про кожну людину, яка офіційно працювала.
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У зв’язку з активними бойовими діями у деяких регіонах робота сервісних центрів ПФУ може бути обмежена. Або відомства не можуть працювати зовсім. Про можливість оформлення пенсії у тому чи іншому відділенні слід заздалегідь уточнити. Контакти сервісних центрів ПФУ у регіонах за посиланням.

Документи, необхідні для призначення пенсії:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.),
  • довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року (за бажанням),
  • реквізити банківського рахунку (якщо вибрано спосіб виплати через банк),
  • фотографія для пенсійного посвідчення.
Жінки під час зміни прізвища надають свідоцтво про шлюб.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні станом на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії становить 4370,45 гривень;
  • раніше президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства»;
  • Пенсійний фонд України розширив перелік послуг, які надаються українцям в електронному вигляді.

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За матеріалами: Finance.ua
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