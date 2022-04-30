Президент підписав закон про вдосконалення пенсійного законодавства: що це дає — Finance.ua

відтепер дата щорічної індексації (1 березня) зафіксована в законі, а не коригуватиметься щороку вручну політиками;
індексація відбуватиметься для ВСІХ категорій пенсіонерів з урахуванням показників інфляції та росту середньої зарплати (раніше частина категорій не підпадала під щорічну індексацію);
закон дозволяє достроково призначати пенсії, за півтора року до досягнення пенсійного віку, тим людям, у яких є повний страховий стаж, і трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі скороченням штату чи ліквідацією підприємства;
пенсії матерям і батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність, тепер призначатимуться теж достроково.
«Цей закон про справедливість, бо він поширює єдині правила індексації на всі пенсії», — наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Також у Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн.
До переліку послуг додали можливість:
перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);
перевірити надану роботодавцем інформацію про заробітну плату та набутий страховий стаж;