Президент підписав закон про вдосконалення пенсійного законодавства: що це дає — Finance.ua

Президент підписав закон про вдосконалення пенсійного законодавства: що це дає

Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства».

Про це пише Пенсійний кур’єр.

Що це дає?

відтепер дата щорічної індексації (1 березня) зафіксована в законі, а не коригуватиметься щороку вручну політиками;

індексація відбуватиметься для ВСІХ категорій пенсіонерів з урахуванням показників інфляції та росту середньої зарплати (раніше частина категорій не підпадала під щорічну індексацію);

закон дозволяє достроково призначати пенсії, за півтора року до досягнення пенсійного віку, тим людям, у яких є повний страховий стаж, і трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі скороченням штату чи ліквідацією підприємства;

пенсії матерям і батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність, тепер призначатимуться теж достроково.

«Цей закон про справедливість, бо він поширює єдині правила індексації на всі пенсії», — наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Також у Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн.

До переліку послуг додали можливість:

перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);

перевірити надану роботодавцем інформацію про заробітну плату та набутий страховий стаж;

переглянути сформовані електронні листки непрацездатності;

заповнити «Анкету надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком»;

отримати довідки з перевірочним QR-кодом;

подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб;

провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;

подати звернення (пропозицію тощо).

Довідка Finance.ua:

У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях. Пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку.

Куди піде пенсія, якщо заблоковано картку — пояснення юриста.



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