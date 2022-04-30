Президент підписав закон про вдосконалення пенсійного законодавства: що це дає — Finance.ua
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Президент підписав закон про вдосконалення пенсійного законодавства: що це дає

Вчора 14:01Особисті фінанси
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Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства».
Про це пише Пенсійний кур’єр.
Що це дає?
  • відтепер дата щорічної індексації (1 березня) зафіксована в законі, а не коригуватиметься щороку вручну політиками;
  • індексація відбуватиметься для ВСІХ категорій пенсіонерів з урахуванням показників інфляції та росту середньої зарплати (раніше частина категорій не підпадала під щорічну індексацію);
  • закон дозволяє достроково призначати пенсії, за півтора року до досягнення пенсійного віку, тим людям, у яких є повний страховий стаж, і трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі скороченням штату чи ліквідацією підприємства;
  • пенсії матерям і батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність, тепер призначатимуться теж достроково.
«Цей закон про справедливість, бо він поширює єдині правила індексації на всі пенсії», — наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Також у Пенсійному фонді збільшили кількість послуг, які надаватимуться онлайн.
До переліку послуг додали можливість:
  • перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);
  • перевірити надану роботодавцем інформацію про заробітну плату та набутий страховий стаж;
  • переглянути сформовані електронні листки непрацездатності;
  • заповнити «Анкету надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком»;
  • отримати довідки з перевірочним QR-кодом;
  • подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб;
  • провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;
  • подати звернення (пропозицію тощо).

Довідка Finance.ua:

  • У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях. Пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку.
  • Куди піде пенсія, якщо заблоковано картку — пояснення юриста.
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За матеріалами: Finance.ua
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