У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях

Вчора 14:02Особисті фінанси
213
У Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіяхУ Мінсоцполітики розповіли, як виплачуватимуть пенсії на окупованих територіях
Пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку.
Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
За її словами, Уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, які окуповані, оточені, де йдуть активні бойові дії, через що Укрпошта не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховуватиметься на рахунки, відкриті в Ощадбанку.
Читайте також
Пенсія буде зарахована на рахунки після подання Укрпоштою за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях.
Кошти з рахунку пенсіонер зможе невідкладно одержати у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території на підставі паспорту та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку.
Читайте також
Якщо людина не звернулась до Ощадбанку за коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості Укрпошта доставить людині за місцем проживання неодержану суму пенсії і пенсію за поточний період.
Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший обраний уповноважений банк.
Місце для вашої реклами
Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки.
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.